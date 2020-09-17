Sıla’dan Halil Sezai’ye: Yazıklar olsun!

Sosyal medyada büyük tepki alan Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntülerine meslektaşı Sıla'dan da yanıt geldi. Sıla, Sezai'nin darp görüntülerine “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

41 yaşındaki şarkıcının, komşusunu tekme-tokat dövdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"BENİM YAPTIĞIM ŞEY DE HAYVANLIK"

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok" açıklamasını yaptı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Şarkıcı, "Savunulacak bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…" sözleriyle uzun açıklamasını noktaladı.

Sinan Akçıl, Haluk Levent, Fulden Uras ve Alişan gibi isimlerin ardından Halil Sezai’ye bir tepki de meslektaşı Sıla Gençoğlu'ndan geldi.

"SANA YAZIKLAR OLSUN HALİL SEZAİ"

Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden “Yazıklar olsun Halil Sezai” mesajını yazdı. Sıla'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.