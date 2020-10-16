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Silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı!

Ankara'ya Adana üzerinden suç örgütlerine silah satmak amacıyla gelen, silah kaçakçılarına yapılan operasyonda 3 adet silaha el konulurken, 6 şahıs tutuklandı.

Akşam saatlerinde Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı ilçesinde yapılan operasyonda, Adana'dan Ankara'ya silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki araç polis ekipleri tarafından durduruldu.

Silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı!

Yapılan inceleme sonucunda aracın iç kısımları ile taşıdıkları kıyafet kolilerinin içinde saklanmış şekilde, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 12 adet 9 mm dolu fişek, 4 adet 7.65 mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek bulundu. Araçta bulunan 6 şahıs, ruhsatsız silah, mermi, mühimmat ve kesici alet bulundurma suçundan gözaltına alındı.

 

 



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