Silah Sanayi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Silah Sanayi Teknikeri görev tanımı nedir, Silah Sanayi Teknikeri ne iş yapar, Silah Sanayi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Silah Sanayi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Silah Sanayi Teknikeri Tanımı;

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Silah Sanayi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Silah Sanayi Teknikeri Maaşları

Silah Sanayi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Silah Sanayi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silah Sanayi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.75

Meslek Adı :

Silah Sanayi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -

Kamu ve özel sektörde; savunma sanayi kapsamında üretilecek olan sistem ya da ürünlerin üretim, malzeme, tasarım, bakım ve onarım teknik rapor ve proje hazırlamayı, Araştırma - Geliştirme ve Üretim-Geliştirme faaliyetlerini makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Silah Sanayi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim, malzeme, tasarım ve simülasyon eğitimleri ile savunma sanayi kapsamında üretilecek olan sistem ya da ürünlerin Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde yer almak,

b) Bilgisayar Destekli Tasarım programlarında tasarım ve çizim yapmak, c) Malzeme üretim süreçlerini geliştirmek,

d) Makine elemanlarının direnç hesaplarını yapmak,

e) Bilgisayar Destekli İmalat ve CNC eğitimleri ile talaşlı imalat üretim faaliyetleri yapmak,

f) Mekanik analizler desteği ile üretim öncesi ürün geliştirme faaliyetleri ile birlikte, üretim için gerekli aparat ve test aparatları yapmak,

g) Malzeme bilgisi ile üretim sonrası ürünlere yönelik yüzey işlem kaplama ve ısıl işlem faaliyetlerinde yer almak,

h) Üretim sonrası kalite kontrol uygulamalarında yer almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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