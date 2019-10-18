Silahını denize atan şahıs teslim oldu

Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün orta kısmında elinde silahla terör örgütleri aleyhinde sloganlar atan kişi polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu elindeki silahı denize atarak teslim oldu.

Polis ekipleri köprüyü boşalttı

Saat 02.00 sıralarında alkollü olduğu gözlemlenen bir kişi Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan toplamda bin 560 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün orta kısmında aracını durdurarak elinde silahla yola indi. Etrafa bağırmaya başlayan ve elindeki silahı rastgele sallayan kişi polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede çevre güvenliğini alan polis ekipleri iki istikameti de trafiğe kapattı. Olay sırasında trafikte kalan araçları ters istikametten geri gönderen ekipler her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldı.

Özel Harekat Polisleri sevk edildi

Uzun süre elindeki silahı atarak teslim olması istenen kişi terör örgütleri aleyhinde sloganlar atarken köprüye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Müdahale için hazır bekleyen ekipler bir yandan da eli silahlı şahsın yanına kimsenin yaklaşmaması için güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından silahı denize atarak teslim olan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Köprüler Koruma Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Köprüsü Koruma Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Köprünün tam orta kısmında durarak elindeki silahla paniğe neden olan kişi köprü üzerinde uzun araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Köprüdeki trafiği iki yönden de kapatan ekipler daha sonra köprü üzerindeki yoğunluğun giderilmesini sağlayarak araçların ters istikametten kontrollü bir şekilde gitmesini sağladı. Polis ekiplerinin ikna çabalarının sonuç vermesi üzerine şahıs gözaltına alınarak köprü trafiği normal akışına döndü.

Kaynak: İHA