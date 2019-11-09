Silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girerek silahla kendini vurduğu iddia edilen Hüseyin K.(50) ağır yaralandı.
Samsun'da silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girerek silahla kendini vurduğu iddia edilen Hüseyin K.(50) ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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