Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!
Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde 22 yaşındaki E.A. isimli bir genç, odasında ruhsatız silah ile oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu karnından vuruldu. Sesler üzerine odaya giren aile fertleri durumu hemen 112 ekipleri bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
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16 Kasım 2020 Pazartesi 11:22
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