Silahla tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal ve silahla tehdit suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven uygulaması kapsamında icra edilen devriye faaliyetinde, KAFES/KEP uygulaması ile yapılan sorgu neticesinde, Yukarı Köselerli Mahallesinde A.C. isimli şahsın Mut İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından konut dokunulmazlığını ihlal etme ve silahla tehdit suçlarından arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. tutuklanarak Silifke Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA