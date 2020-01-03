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  3. ’Silahla yaralama’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

’Silahla yaralama’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

’Silahla yaralama’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe mahallesi Çukur sokak üzerinde bulunan evde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde sokağa gelen ekipler, evleri tek tek gezerek kontrol etti. Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 7 müstakil evi kontrol eden ekipler, bir olaya rastlamadı.

Yapılan ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

’Silahla yaralama’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

’Silahla yaralama’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İHA




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