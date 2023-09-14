Silahla yaralanan ayı tedavi altına alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ateşli silahla boynundan vurularak yaralanan ayı, ekiplerce getirildiği Van'da tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Silahla yaralanan ayı tedavi altına alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ateşli silahla boynundan vurularak yaralanan ayı, ekiplerce getirildiği Van'da tedavi altına alındı.

Çukurca ilçesinde dağdan kopan kara parçaları nedeniyle yaralandığı düşünülen ayı, tedavi için getirildiği Van'da, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, onarım için gittiği Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'ndeki yolda yaralı bir ayı fark etti. Kopan kaya parçaları nedeniyle yaralandığını düşünen ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Hakkari'de yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hayvan, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Burada yapılan radyolojik muayenede ise hayvanın ateşli silahla yaralandığı ortaya çıkarıldı. Ateşli silahla vurulduktan sonra da yüksekten düştüğü tahmin edilen ayının, felci şekillendi. Yaralı ayının Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi devam ediyor.

"Ateşli silahla boynundan vurulduğu tespit ettik"

İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Çukurca ilçesinde veteriner hekim gözetiminde kendilerine getirilen ayının genel muayenesini yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Yapılan radyolojik muayenede ayının ateşli silahla boynundan vurulduğu tespit ettik. Yaralanmayla beraber hayvanın yüksekten düşmesi söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak ayının felci şekillendi. Hayvanın durumunu düzelmek için gerekli bütün önlemleri aldık. Kendisine bir yer oluşturduk. Şu an için de ilaç tedavisine geçtik" dedi.

Tedaviden sonra sağlığına kavuşması durumunda ayının yaşam alanına geri gönderileceğini dile getiren Aslan, doğaya dönememesi durumunda ise ömür boyu rahat yaşaması için gerekli tüm önemleri alacaklarını söyledi. Aslan, son yıllarda merkeze getirilen 11 ayından 5'inin sağlına kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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