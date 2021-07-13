Silahlı eğlence yine can aldı! Tutukluk yapan silahı kontrol ederken, kuzenini vurdu

Maganda kurşunu can almaya devam ediyor. Düğünlerde eğlencenin dozunu kaçırıp, silahlı kutlama yapmak isteyenler, insanların canını hiç düşünmeden tehlikeye atıyor. Ankara'da düzenlenen bir düğünde havaya ateş açan şahıs, kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

KONTROL ETTİĞİ SİLAH ANİDEN PATLADI

Ankara'daki düğün maganda kurşunu yüzünden kana bulandı. Gölbaşı ilçesinde akrabalarının düğününe katılan Ö.Ç., silahını çıkararak havaya rastgele ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silah tutukluk yapınca Ö.Ç. silahını kontrol etmeye başladı. Bu sırada aniden patlayan silahtan çıkan kurşunlar, Ö.Ç.'nin kuzeni 22 yaşındaki Muhammet Görkem Bozkurt'a isabet etti.

Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalan Bozkurt yere yığıldı. İlk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapılırken, hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Bozkurt'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

22 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, Haymana ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.