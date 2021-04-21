Üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda öğrenci kaçırıldı!

Nijerya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olay geçtiğimiz günün akşam saatlerinde Nijerya'nın Kaduna eyaletinde özel bir üniversitede meydana geldi. Polis, özel üniversiteye silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiğinin bilgisini verdi. Eyalet polisi sözcüsü Mohammed Jalige yerel saatle 20.35 sıralarında Greenfield Üniversitesi’de meydana gelen saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını belirtti.

Saldırganlar tarafından kaçırılan öğrenci sayısının henüz netleşmediğini belirten Jalige, arama ve kurtarma operasyonunun başlatıldığını kaydetti.

12 MART'TA BİR KOLEJDE 210 KİŞİ KAÇIRILMIŞTI

Nijerya'da 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş ve 210 öğrenci kaçırılmıştı. Ardından kaçırılan 210 kişiden, 42 kız öğrenci ve 8 öğretmen olmak üzere 185 kişi kurtarılmıştı.

GEÇEN YIL 1972 KİŞİ KAÇIRILMIŞTI

Kaduna eyaletinde geçtiğimiz yıl silahlı kişiler saldırı düzenlemiş ve 937 kişinin ölümüne neden olmuştu. Söz konusu saldırılarda 1972 kişi ise kaçırılmıştı. Ocak ayından bu zamana kadar Nijerya'da 4 kez okuldan öğrenci kaçırılmış ve bu nedenle ülkenin bazı eyaletlerinde eğitime ara verilmişti.

(İHA)