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  3. Silahlı saldırıda AK Partili eski başkanın kardeşi Tahir Güven hayatını kaybetti!

Silahlı saldırıda AK Partili eski başkanın kardeşi Tahir Güven hayatını kaybetti!

AK Parti, Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıda AK Partili eski başkanın kardeşi Tahir Güven hayatını kaybetti!

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta, eski Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Cihan Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.

Saldırganların açtığı ateş sonucu yaralanan Güven'in, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiğini belirledi. Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu ifade edildi.

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