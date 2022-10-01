Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hançer, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 1

Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Sancaktepe’de meydana geldi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 2

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, bir marketten çıktıktan sonra aracına binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 3

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hançer, tedavi için kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 4

Hançer, 5 gün tedavi gördüğü hastanede son müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 5

Hançer için bugün cenaze töreni düzenlendi. Hançer'in cenaze namazı Sancaktepe Ebubekir Sıddık Camii'nde kılındı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 6

Cenazeye, Hançer'in ailesi ve yakınları baştan olmak Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gül, ilçe parti yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 7

Hançer'in acılı eşi taziyeleri kabul etti. Namaz sonrası Hançer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi defnedilmek üzere Samandıra Mezarlığı'na götürüldü.

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 8

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı 9
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