Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hançer, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
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