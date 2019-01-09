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Silahlı saldırıda yaralanan adam kurtarılamadı

Hatay'da dün gece evine gitmek isterken, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan adam kurtarılamadı

Hatay'da dün gece evine gitmek isterken, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Kanatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evine gitmek üzere 19 Mayıs Caddesi üzerinde giden Ferhat Öter, otomobille ilerleyen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Öter, saldırıda başından yaralanırken silah sesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk yardım ekiplerine durumu bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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