Silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç iddia!
Kadıköy’de, iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Bulut Duman'ın ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi. Soruşturmanın başlatılmasına neden olan bir kişinin ifadesi ise adeta kan dondurdu.
HAKKINDA, ‘şantaj’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile 40’a yakın soruşturma ve davası bulunan Bulut Duman geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de silahlı saldırıya maruz kalmıştı.