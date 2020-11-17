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  3. Silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç iddia!

Silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç iddia!

Kadıköy’de, iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Bulut Duman'ın ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi. Soruşturmanın başlatılmasına neden olan bir kişinin ifadesi ise adeta kan dondurdu.

Silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman hakkında iğrenç iddia!

HAKKINDA, ‘şantaj’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile 40’a yakın soruşturma ve davası bulunan Bulut Duman geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de silahlı saldırıya maruz kalmıştı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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