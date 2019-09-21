Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çörekli köyü Muhtarı Sinan Kılıç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay bugün sabah saatlerinde Sütlüce köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Sinan Kılıç, husumetli olduğu şüpheli şahıslar tarafından aracıyla seyir halindeyken durduruldu. Kılıç ile şüpheliler arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Çörekli köyü Muhtarı Sinan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olaya karışan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kılıç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kılıç'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA