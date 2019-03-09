Silahlı soyguncu kasaya takıldı

AVCILAR'da, elinde silahla bir mağazaya giren kişi, "Bu bir soygun paraları boşalt" diyerek çalışanlara silah doğrultup soygun girişiminde bulundu. Uğraşmasına rağmen kasayı açamayan silahlı kişi, dışarıdan polislerin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Avcılar'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada müşteri olduğu sırada içeri giren silahlı bir kişi, "Bu bir soygundur paraları boşalt" diyerek çalışan ve müşterilere silah doğrulttu. Çalışan ve müşterilere bir tarafa toplayan şüpheli, kasaya yöneldi. Bir süre uğraştığı kasayı açamayan silahlı şüpheli, dışarıdan polisin geldiğini fark etti. Bunun üzerine soygun yapamadan dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Yardım talebi üzerine bölgede devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, mağazaya yöneldi. Ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"SORULARINIZIN CEVAPLARINI BAKIŞLARIMDAN ANLAYIN"

Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K.(20)'nin daha önceden herhangi bir sabıkasının bulunmadığı belirlendi. Mustafa K. sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen kameramana "Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan anlayın" şeklinde bağırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde silahla mağazaya girdiği, müşteri ve çalışanlara "Bu bir soygun paraları boşalt, içeri geçin, açın kasayı" şeklinde bağırıp silah doğrulttuğu, kasaya yönelerek açmaya çalıştığı görülüyor. Şüphelinin kasayı açmaya çalışırken tabancayı masanın üzerine bıraktığı ve bir süre sonra tabancayı alarak mağazadan çıktığı kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAF)

DHA