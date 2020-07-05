Silahlı yol verme kavgasında 3 gözaltı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir şahıs, tartıştığı 2 kişiyi silahla tehdit etti. Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol verme sebebiyle 2 otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında aracından inen bir şahıs aracının bagajından çıkarttığı tabanca ile diğer araçtaki 2 kişiyi tehdit etti. Şahsın silah doğrulttuğu vatandaş aracının içine girerek kendisini korumaya çalıştı. Şahıs daha sonra tartıştığı kişinin kafasına tabancanın kabzası ile vurdu. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehdit eden şahıs, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan şahıs da aracına binerken, 2 araç olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yayılması üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, silah çeken kişinin H.İ.Ö., diğer iki kişinin ise M.T.K. ve M.E.K. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.Ö. isimli şahsın kavga sırasında kullandığı tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Şahıslar götürüldükleri polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA