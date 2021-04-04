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Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Silahtaroğlu Van Spor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu?

Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Silahtaroğlu Van Spor  Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Silahtaroğlu Van Spor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Gürcan Hasova(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

SİLAHTAROĞLU VAN SPORSilahtaroğlu Van Spor

Silahtaroğlu Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 20. Selim Kayacı, 23. Üzeyir Ergün, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 88. Emre Özkan, 98. Sedat Komi

Yedekler
1. Bekir Demircan, 6. Berkan İbrahim Çakır, 18. Emir Arı, 28. Yusuf Kuşat, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 54. Mert Meriç Köstereli, 95. Muhammet Mahmut Emir, 96. Yakup Demir

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
Şiyar Kepir,15.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Emre Özkan 88.dk, Sarı Kart Sedat Cengiz 37.dk, Çift Sarı Kart Oktay Aydin 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Burhan Arman 53.dk, Selim Kayacı 59.dk, Utku Şen 59.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Mahmut Emir 53.dk, Berkan İbrahim Çakır 59.dk, Yakup Demir 59.dk

BAYBURT ÖZEL İDARE SPORBayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 26. Onur Çakmakcı, 42. Ömer Esenkaya, 51. Tolga Tekin, 77. Ramazan Işık, 94. Sefa Narin

Yedekler
41. Enes Fidayeo, 4. Abdulkadir Oktay, 12. İbrahim Alan, 24. Deniz Solmaz, 25. Feridun Kıroğlu, 28. Osman Emirkan Demir, 35. İlker Sayan, 55. İlter Ayyıldız, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram

Teknik Sorumlu
Hakan Yılmaz

Goller
İbrahim Alan,62.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Sefa Narin 88.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kırdal 90+4.dk, Çift Sarı Kart Emre Şahin 87.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 82.dk

Oyundan Çıkanlar
Ramazan Işık 73.dk, Onur Çakmakcı 46.dk, Tolga Tekin 73.dk, Savaş Yorulmaz 46.dk, Uğur Mustafa Türk 83.dk

Oyuna Girenler
Salih Seyis 73.dk, İbrahim Alan 46.dk, Burak Bayram 73.dk, İlker Sayan 46.dk, Feridun Kıroğlu 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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