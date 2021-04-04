Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Silahtaroğlu Van Spor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu?
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Silahtaroğlu Van Spor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Silahtaroğlu Van Spor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Gürcan Hasova(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)
Silahtaroğlu Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 20. Selim Kayacı, 23. Üzeyir Ergün, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 88. Emre Özkan, 98. Sedat Komi
Yedekler
1. Bekir Demircan, 6. Berkan İbrahim Çakır, 18. Emir Arı, 28. Yusuf Kuşat, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 54. Mert Meriç Köstereli, 95. Muhammet Mahmut Emir, 96. Yakup Demir
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
Şiyar Kepir,15.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Emre Özkan 88.dk, Sarı Kart Sedat Cengiz 37.dk, Çift Sarı Kart Oktay Aydin 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Burhan Arman 53.dk, Selim Kayacı 59.dk, Utku Şen 59.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Mahmut Emir 53.dk, Berkan İbrahim Çakır 59.dk, Yakup Demir 59.dk
Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 26. Onur Çakmakcı, 42. Ömer Esenkaya, 51. Tolga Tekin, 77. Ramazan Işık, 94. Sefa Narin
Yedekler
41. Enes Fidayeo, 4. Abdulkadir Oktay, 12. İbrahim Alan, 24. Deniz Solmaz, 25. Feridun Kıroğlu, 28. Osman Emirkan Demir, 35. İlker Sayan, 55. İlter Ayyıldız, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram
Teknik Sorumlu
Hakan Yılmaz
Goller
İbrahim Alan,62.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Sefa Narin 88.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kırdal 90+4.dk, Çift Sarı Kart Emre Şahin 87.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Ramazan Işık 73.dk, Onur Çakmakcı 46.dk, Tolga Tekin 73.dk, Savaş Yorulmaz 46.dk, Uğur Mustafa Türk 83.dk
Oyuna Girenler
Salih Seyis 73.dk, İbrahim Alan 46.dk, Burak Bayram 73.dk, İlker Sayan 46.dk, Feridun Kıroğlu 83.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor