Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silahtaroğlu Van Spor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Silahtaroğlu Van Spor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu? Silahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Silahtaroğlu Van Spor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk - Van - Van Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Silahtaroğlu Van Spor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri

Gürcan Hasova(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

Silahtaroğlu Van Spor

Silahtaroğlu Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 20. Selim Kayacı, 23. Üzeyir Ergün, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 88. Emre Özkan, 98. Sedat Komi



Yedekler

1. Bekir Demircan, 6. Berkan İbrahim Çakır, 18. Emir Arı, 28. Yusuf Kuşat, 30. Rüştü Hanlı, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 54. Mert Meriç Köstereli, 95. Muhammet Mahmut Emir, 96. Yakup Demir



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

Şiyar Kepir,15.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Emre Özkan 88.dk, Sarı Kart Sedat Cengiz 37.dk, Çift Sarı Kart Oktay Aydin 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Burhan Arman 53.dk, Selim Kayacı 59.dk, Utku Şen 59.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Mahmut Emir 53.dk, Berkan İbrahim Çakır 59.dk, Yakup Demir 59.dk

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 26. Onur Çakmakcı, 42. Ömer Esenkaya, 51. Tolga Tekin, 77. Ramazan Işık, 94. Sefa Narin



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 4. Abdulkadir Oktay, 12. İbrahim Alan, 24. Deniz Solmaz, 25. Feridun Kıroğlu, 28. Osman Emirkan Demir, 35. İlker Sayan, 55. İlter Ayyıldız, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram



Teknik Sorumlu

Hakan Yılmaz



Goller

İbrahim Alan,62.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Sefa Narin 88.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kırdal 90+4.dk, Çift Sarı Kart Emre Şahin 87.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 82.dk



Oyundan Çıkanlar

Ramazan Işık 73.dk, Onur Çakmakcı 46.dk, Tolga Tekin 73.dk, Savaş Yorulmaz 46.dk, Uğur Mustafa Türk 83.dk



Oyuna Girenler

Salih Seyis 73.dk, İbrahim Alan 46.dk, Burak Bayram 73.dk, İlker Sayan 46.dk, Feridun Kıroğlu 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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