Silaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Silaj İşçisi görev tanımı nedir, Silaj İşçisi ne iş yapar, Silaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Silaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Silaj İşçisi Tanımı;

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Silaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Silaj İşçisi Maaşları

Silaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Silaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.23

Meslek Adı :

Silaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Silajlık yem bitkisini yetiştirme, silaj yapma, açma ve yemleme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Silaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Silaj yapımına uygun yem bitkisini (mısır, arpa, yulaf, buğday, fiğ, bezelye, yonca, sorgum, İtalyan çimi vb.) ekmek,

b) Ekilen bitkinin nevine uygun olarak tarlayı gübrelemek, sulamak, yabancı otlarla mücadele etmek,

c) Bitkinin yem kalitesinin ve silolama yeteneğinin en yüksek olacağı zamanda hasadını yapmak,

d) İşin durumuna, diğer yem ve beslenme zamanına göre yapılacak silaj miktarını belirlemek,

e) Silolanacak yemin nem oranını kontrol etmek,

f) Yemin nem oranına göre silajın bozulma riskini azaltmak için içerisine yemin miktarına göre belirli oranlarda tahıl ezmesi (arpa, mısır, buğday) ilave etmek,

g) Hasadı yapılan yeşil yemlerin belirlenen miktarda hava almayacak şekilde depolamasını yapmak,

h) Silajın hava almaması için üzerine belirli bir kalınlıkta sap veya saman serip, üstünü kalın bir naylon ile kapatmak,

i) Silajı uygun zamanda açmak, hayvanları belirlenen miktarda yemlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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