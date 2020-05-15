Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'yı koronavirüs engelleyemedi! Sessizce evlendi 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ünlü çiftin nikahını kıydı. Koronavirüs yüzünden düğün yapamayan ikili sade bir nikah töreni ile evlenmiş oldu. Çiftin nikahına sadece aileleri katıldı.

EVLİLİK TEKLİFİNE BAKIŞ AÇISI ŞAŞIRTMIŞTI

Romantik evlilik teklifi aldınız mı sorusuna, "Hayır, bana çok saçma geliyor bu. İkimiz de odunuz. Aramızda konuşurken 'Hadi evlenelim' dedik. Bana kalsa düğün de çok gereksiz. Aileler için yaptığımız bir ayrıntı." diye konuşmuştu.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter’in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştır. Makal aynı zamanda Merve Boluğur'un yakın arkadaşı.