Şilan Topal olayında uyanık polis detayı! Bir göz hareketi olayın seyrini değiştirdi! Detayları Müge Anlı paylaştı

Şilan Topal, Şişli’de geçtiğimiz günler yaşanan olayda boşanmak üzere olduğu eşi Mithat Topal ve 2 arkadaşıyla birlikte ailesinin gözleri önünde zorla ticari bir taksiye bindirilip kaçırılmıştı. Topal'ın kaçırılması ile birlikte aile durumu polise bildirmiş ardından Müge Anlı’nın programına başvurarak kızlarını aramaya başlamıştı. Dün yayınlanan programda Müge Anlı, Mithat Topal’a seslenerek “Gel teslim ol” çağrısı yapmıştı. Müge Anlı’nın yayından hemen sonra Mithat Topal, ifade vermek için Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne gitti.

“GÖZ İŞARETİ YAPARAK BASKI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI, EŞİNİ YAKALATTI”

Polis ekipleri her yerde Topal çiftini ararken Mithat Topal, eşini baskı altına almış bir şekilde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Mithat Topal polis merkezindeki ifadesinde “Ailemiz bizi baskı altında tutuyordu. Biz birbirimizi seviyoruz. Kayıpta değiliz, kayıp başvurusunu düşürülmesini istiyoruz” derken Şilan, ifadeyi alan görevli polis memurlarına göz işaretiyle “hayır” yaparak durumu anlatmaya çalıştı. Şilan’ın göz işaretini fark eden polis memuru ise hemen Mithat Topal ve Şilan’ı ayırarak olaya müdahale etti. Mithat Topal gözaltına alındı. Şilan Topal’ın ise baskı altında buraya geldiğini olayın böyle olmadığını anlattıktan sonra baskı altında olmadan ifadesini verdi.

“MUTLUYUM”

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Şilan Topal, daha sonra polis merkezinden ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Topal, “Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum. Şu anda nereye gidiyorum bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

