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  3. Sıla'nın Davut Güloğlu'na açtığı davada karar çıktı!

Sıla'nın Davut Güloğlu'na açtığı davada karar çıktı!

2016 yılında Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmayacağını söylediği için Sıla kendisine sinkaflı söz kullanan Davut Güloğlu mahkemelik olmuştu. O davada karar açıklandı.

Sıla'nın Davut Güloğlu'na açtığı davada karar çıktı!

Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingine katılmayacağını dile getirerek; "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından bazı kesimler tarafından tepkilerin hedefi olan Sıla'ya en ağır tepki de Davut Güloğlu'nda gelmişti. 

Sıla'nın Davut Güloğlu'na açtığı davada karar çıktı!

Güloğlu'nun ünlü sanatçıya katıldığı bir televizyon programında, "s… olsun gitsin" ifadesini kullanması üzerine Sıla, suç duyurusunda bulundu.

Uzun süredir devam eden Sıla Gençoğlu'nun Davut Güloğlu'na açtığı 60 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

Sıla'nın Davut Güloğlu'na açtığı davada karar çıktı!

Davut Güloğlu, avukatı Gültekin Gepek aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

4 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu katılım sağlamadı. Mahkeme, Sıla Gençoğlu'nun açtığı 60 bin liralık tazminat davasının kısmen kabulüne, Davut Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödenmesi yönünde karar verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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