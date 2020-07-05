Sıla'nın Karanfil klibine sigara yasağı! RTÜK yayından kaldırdı

Geçtiğimiz ekim ayında Sıla'nın Karanfil şarkısının klibini 'sigarayı özendirici nitelikte’ olduğunu gerekçe gösteren Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyuru sonucu RTÜK tarafından Sıla’nın Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil’ isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır” cümlesi yer aldı.



Milliyet'in haberine göre kararla ilgili sevinçli olduğunu belirten Prof. Dr. Kural, bu tür çalışmalara devam edeceğini söyledi:

"Çok mutluyum, bu Türkiye’de bir ilk oldu! Beni, ‘Yasaklardan yana mısınız?’ diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım. Amacım bunların devamının gelmemesi. Bunun savunulacak bir tarafı yok! Milyonlarca gencin kafasına, şarkıda defalarca bu sözleri geçirerek, sigara yerleştiriliyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim."

Sıla Gençoğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti. Sıla’nın içinde ‘bi’ sigara yak’ kelimeleri geçen şarkısının klibi, sadece YouTube’ta yaklaşık 25 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı.