Sıla'nın konserini izlemeye giden Hazer Amani'den aşk dolu sözler

Evliyken Sıla ile birlikte görüntülenen Hazer Amani araba içindeki uykulu halleri basına yansıyınca aşk yaşadıklarını itiraf etti. Harbiye açık hava konserine giden Amani: "Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel" yorumunda bulundu.

Sıla, önceki akşam sezonun beşinci konseriyle Harbiye’deydi. Uzun zamandır birlikte olduğu, evlilik hazırlıkları yaptıkları yönünde haberler çıkan Hazer Amani de sanatçıyı en ön sıradan izledi.

Protokolden izledi

Konser saatini kuliste bekleyen ünlü şef, Sıla’nın sahneye çıkmasına dakikalar kala protokoldeki yerine geçti bu kez birkaç ay öncesine kadar Sıla’nın konserlerinde görünmeyen, birlikte görüntü vermemek için epey çaba harcayan Hazer Amani, bu kez rahattı.

Habercilerin soruları karşısında “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” açıklaması yapan Hazer Amani, favori Sıla şarkısıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Favorim çok, emin değilim.”