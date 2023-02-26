Silas Obeng Kyeremeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Obeng Kyeremeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Obeng Kyeremeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silas Obeng Kyeremeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silas Obeng Kyeremeh 8 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silas Obeng Kyeremeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Silas Obeng Kyeremeh'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silas Obeng Kyeremeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silas Obeng Kyeremeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silas Obeng Kyeremeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silas Obeng Kyeremeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silas Obeng Kyeremeh şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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