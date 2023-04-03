Silas Prufrock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silas Prufrock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silas Prufrock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silas Prufrock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silas Prufrock 25 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Silas Joel Prüfrock şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silas Prufrock Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silas Prufrock'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Silas Prufrock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silas Prufrock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Silas Prufrock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silas Prufrock şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Eilenburg (-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-)
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