Şile Ağva plajında can pazarı

Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Kalbi duran şahıs vatandaşlar ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şile'de bulunan Ağva plajında saat 18.30 sıralarında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Şahsın boğulduğunu fark eden vatandaşlar ile cankurtaran duruma hemen müdahale etti. Denizden çıkarılan şahsın kalbinin durduğu öğrenildi. Şahıs olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA