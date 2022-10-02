Şile Bezi Dokuma Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şile Bezi Dokuma Ustası görev tanımı nedir, Şile Bezi Dokuma Ustası ne iş yapar, Şile Bezi Dokuma Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şile Bezi Dokuma Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şile Bezi Dokuma Ustası Tanımı;

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Şile Bezi Dokuma Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Şile Bezi Dokuma Ustası Maaşları

Şile Bezi Dokuma Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şile Bezi Dokuma Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şile Bezi Dokuma Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.62

Meslek Adı :

Şile Bezi Dokuma Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şile Bezi Dokumada, dokuma araç gereçlerini kullanarak, dokumaya hazırlık yapabilen, tezgâhta dokuma yapabilen, dokuma kumaş hatalarını düzeltebilen ve biten dokumaların uçlarına saçak bağlama yaparak bitirme işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şile Bezi Dokuma Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekikli dokumada desen hazırlamak,

b) Mekikli dokumaya hazırlık yapmak,

c) Bezayağı dokuma yapmak,

d) Şile bezi dokumaya hazırlık yapmak,

e) Şile bezi dokumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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