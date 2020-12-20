Şile Yıldızspor-Karşıyaka maçı Misli.com CANLI İZLE LİNKİ

3. Lig 3. Grupta heyecan devam ediyor. Sezonun 14. maçlarının oynandığı haftada, ligin iddialı iki ekibi karşı karşıya geliyor. Şile Yıldızspor ile Karşıyaka maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 12 maçta 25 puan toplayan Karşıyaka, 4. sırada yer alıyor. Şile Yıldızspor ise 13 maçta 20 puana ulaşarak 7. sıradaki yerini aldı. Bu ligde Karşıyaka deplasmanda 3 maçtır berabere kalıyor, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Şile Yıldızspor, ligdeki son 2 maçından galibiyet alamadı.

ŞİLE YILDIZSPOR-KARŞIYAKA MİSLİ.COM CANLI İZLEME LİNKİ

3. Lig 3. Grupta oynanacak olan Şile Yıldızspor-Karşıyaka maçı, bugün saat 13.00'de Şile İlçe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Alim Kandemir yönetecek. Alim Kandemir'in yardımcılıklarını Çağlar Mehmet Uludağ ve Gökhan Coşar üstlenecek.

Kovid-19 nedeniyle seyircisiz oynanacak olan zorlu mücadeleyi, Misli.com IOS ve Android uygulamaları üzerinden naklen izleyebilirsiniz.

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