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Şile yolunda yağış kazası

Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi.

Şile yolunda yağış kazası

ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

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