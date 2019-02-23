Şile yolunda yağış kazası
Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi.
ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.
DHA
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