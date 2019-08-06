Şile'de denizde kaybolmuştu! Cesedi Riva'da bulundu
Şile'de geçtiğimiz pazar günü girdiği denizde kaybolan Emir Bozkızıl'ın (17) cansız bedeni Beykoz Riva'da bulundu.
Geçtiğimiz pazar günü akrabalarıyla birlikte Şile Kurna Plajı'na giden Emir Bozkızıl (17), girdiği denizde kaybolmuştu. Emir Bozkızıl'ı arama çalışmaları bugün de sürdü.
Aramalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AKUT katıldı. Kayalıklarda bekleyen aile yakınları arama çalışmalarını yakından takip etti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU!
İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri'nin, Beykoz Riva açıklarında yaptıkları aramalarda, saat 18.00 sıralarında Emir Bozkızıl'ın cesedi bulundu.
Denizde bulunarak karaya çıkarılan gencin cesedi, Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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