Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu!

Yaşanan olay dün akşam saatlerinde Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cüneyt Şentürk (22), Hakan Şentürk (18) ve Emir Şentürk (11) isimli kardeşler plajdan denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan üç kardeş denizden çıkabilmek için mücadele etmeye başladı.

Ağabey Cüneyt Şentürk küçük kardeşi Emir Şentürk'ü sudan çıkardı. Emir Şentürk, yardım istemek için yakındaki siteye koştu. O dakikalarda Cüneyt Şentürk, denizdeki diğer kardeşini kurtarmak için yeniden dalgalı denize girdi.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

11 yaşındaki Emir Şentürk, siteye giderek bekçi ve vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgalar arasında kaybolan Cüneyt ve Hakan Şentürk için arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde 18 yaşındaki Hakan Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de arama çalışmalarına destek sağladı. Helikopter yardımıyla 22 yaşındaki Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeninin plajdan 180 metre açıkta, 3 metre derinlikte olduğu bilgisine ulaşıldı. Cansız bedeni denizden çıkarılan iki kardeş Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"İMDAT DİYE BAĞIRDI"

Görgü tanıklarından site sakini Musa Salman, "Gördüm ben denizdeydim. Deniz korkunçtu. Hem dalgalıydı hem çok kirliydi. Sabah gitmiştim ben girememiştim. Kardeşleri akşam saat 18.00'de gördüm. Şakalaşıyorlardı, çok keyifliydiler. Bana uzaktılar. Yoksa onları ikaz edecektim. Üç kardeş gittiler. Üçü denize girmiş. Bir şekilde küçük olanı kurtarmışlar. Küçük siteye geldi ve 'yardım edin imdat' diye bağırdı. Biz indik ve geldiğimizde jandarma, polis, ambulans gelmişti. Birinci ceset bulundu ama ağabeyi gece boyunca arandı ve bulunamadı" ifadelerini kullandı.