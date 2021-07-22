Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu!

Son dakika... Yaz aylarında olduğumuz şu günlerde tatil beldelerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul Şile'de, şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu. Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken denize girmek yasaklandı.

Tatilcilerin uğrak mekanı olan Şile'nin Ayazma Plajı'nda denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cenazesine ulaşıldı.

Şile ve Kandıra plajlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreliğine yasaklandı.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda sık sık anonslarla uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.