Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüMerve Boluğur'un merakla beklenen single'ı çıkıyor19 Haziran elektrik kesintisi İstanbul! İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesildi? Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?SON DAKİKA| İran'ın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: İbrahim Reisiİstanbul'da ve İzmir'de su kesintisi ne zaman sona erecek? 19 Haziran 2021 Cumartesi İstanbul, İzmir su kesinti listesiKısıtlama saatinde skandal görüntüler! Eğlence mekanındaki 26 kişiye ceza yağdı19 Haziran 2021 Cumartesi Resmi Gazete kararları | Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var?24 haziran a101 kataloğu 2021 | A101'de yepyeni aktüel ürünler satışta!19 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de bu hafta indirim üstüne indirim!Selfie uğruna neredeyse canından olacaktı! Kayalıklardan denize düştü
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şile'de yangın çıkan kafeterya kullanılamaz hale geldi.Şile yolu Sofular mevkisinde bir kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sardı.Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye...

Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Şile'de yangın çıkan kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Şile yolu Sofular mevkisinde bir kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sardı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen kafeteryadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

 

Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şile'de kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT