Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Türkiye'de elektrikli araç sayıları artmaya başlarken İspanya merkezli Silence şirketinin ürettiği elektrikli aracı Silence S04’ü satışa sunacağı ifade edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu 1

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtılması sonrası elektrikli araçlara olan ilgi artarken yabancı araç üreticileri de harekete geçti. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre İspanya merkezli Silence şirketi, mikromobilite kategorisine giren yeni elektrikli aracı Silence S04’ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
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