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Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Türkiye'de elektrikli araç sayıları artmaya başlarken İspanya merkezli Silence şirketinin ürettiği elektrikli aracı Silence S04’ü satışa sunacağı ifade edildi.
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