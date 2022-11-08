Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtılması sonrası elektrikli araçlara olan ilgi artarken yabancı araç üreticileri de harekete geçti. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre İspanya merkezli Silence şirketi, mikromobilite kategorisine giren yeni elektrikli aracı Silence S04’ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.