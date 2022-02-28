Silgeç ne demek, TDK'ya göre Silgeç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Silgeç ne demek? Silgeç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi silgeç kelimesi. Peki silgeç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre silgeç nedir, silgeç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİLGEÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Silgeç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre silgeç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Silecek

