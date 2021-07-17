Şili basını duyurdu | Fenerbahçe yıldız oyuncu Arturo Vidal'i transfer ediyor

Başkan Ali Koç'un büyük umutlarla gelmesiyle şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe taraftarı umduğunu bulamamıştı. Ali Koç sarı lacivertli ekip ile şampiyonluk yaşayamadı. Bu yılı son kozu olarak değerlendiren başkan, mutlak şampiyonluk parolasıyla lige başlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda transferleri de hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim düştü. Inter'in yıldız oyuncusu Arturo Vidal ile ilgilenildiği ifade edildi.

INTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yıldız oyuncu Inter'den yıllık 7 milyon Euro ücret alıyor. Bu sebeple Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Şilili oyuncuyu gelecek sezon planlarına dahil etmedi. Şili basını tarafından Vidal'in takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. İddiaya göre Inter, oyuncunun ayrılması için kolaylık gösterecek.

MAAŞIN BELLİ BÖLÜMÜ ÖDENECEK

Transfer için anlaşılmaya varılması halinde Inter, Vidal'in maaşının bir kısmını dahi ödemeye hazır durumda bulunuyor. Şilili milli yıldız için, 2 takımın transfer teklifi yapmak için kapıda beklediği öne sürüldü. Bu takımlar, Rusya'nın Zenit kulübü ve Türkiye'den Fenerbahçe. Öte yandan Marsilya'nın da ilgisinin olabileceği iddia ediliyor.

Kariyeri boyunca Bayer Leverkusen, Bayen Münih, Barcelona ve Inter gibi önemli takımlarda forma giyen Arturo Vidal, 2007 yılından bu yana Şili milli takım formasını terletiyor. Vidal, 123 kez milli takımda forma giydi ve 32 gol attı.