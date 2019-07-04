Şili Peru özet İzle | Şili Peru maç özeti video

2019 Copa America yarı final maçında Şili Peru dün gece sabaha karşı karşıya geldi. Maçın galibi ise Peru oldu. İşte Şili Peru özet izle, Şili Peru maç özeti video ve 2019 Copa America yarı final gecesinde Şili Peru maç sonucu...

Kupa Amerika yarı final maçında Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Peru, Copa America'da Şili'yi 3-0 mağlup etti ve finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

ŞİLİ PERU ÖZET İZLE

Copa America'da Peru, son iki turnuvanın şampiyonu Şili'yi mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili'de Eduardo Vargas 90+5'te penaltıdan yararlanamadı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili'de ilk 11'de forma giydi.

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

ŞİLİ PERU MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

İşte Şili Peru özet izle, Şili Peru maç özeti video ve 2019 Copa America yarı final gecesinde Şili Peru maç sonucu...

Copa America yarı finalinde Peru ile Şili karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Flores ile öne geçen Peru, 38. dakikada Yotun ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Peru, 90+1. dakikada Guerrero'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Şili'de Vargas penaltı atışından yararlanamadı.

Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi oldu.

Şili'de Mauricio Isla ve Gary Medel 90 dakika sahada kaldı.

COPA AMERICA'DA FİNALİN ADI: BREZİLYA PERU

İlk yarı final maçında Brezilya Arjantin'i eleyerek finale yükselmişti. Dün gece Türkiye saati ile sabaha karşı oynanan Şili Peru maçı ile bir diğer finalist de Peru oldu. Normalde spor severlerin favorisi Şili görülürken, bir sürpriz yaşanarak Peru galip olan taraf oldu. İddaa oranlarının neredeyse 1'e 4 verdiği Peru, taraftarını oldukça sevindirmişe benziyor. Şimdi ise gözler artık Brezilya Peru maçında.

COPA AMERICA'YI EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

İşte Şili Peru özet izle, Şili Peru maç özeti video ve 2019 Copa America yarı final gecesinde Şili Peru maç sonucu... Copa America'yı bu zamana kadar en fazla kazanan ülke 15 kezle Uruguay oldu. Arjantin 14, Brezilya ise 8 kez kupayı müzelerine götürdü.

Uruguay: 15

Arjantin: 14

Brezilya: 8

Paraguay: 2

Şili: 2

Peru: 2

Bolivya: 1

Kolombiya: 1