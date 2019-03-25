Şili’de helikopter kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Şili'nin Valparaiso bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şili'nin Valparaiso bölgesindeki Quilpué şehrinde bir helikopterin düştüğü açıklandı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi. Helikopterde gemi ve elektrik sektöründe hizmet veren bir şirketin çalışanlarının seyahat ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA