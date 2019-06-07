Şili’de öğretmenlerin grevi 5’inci gününe girdi

Şili'de öğretmenlerin grevi beşinci gününde devam ediyor.

Güney Amerika ülkelerinden Şili'de, başta başkent Santiago olmak üzere tüm şehirlerde devam eden öğretmen grevi bugün 5'nci gününe girdi. Öğretmenlerle yerel güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar devam ederken, Şili Öğretmenler Birliği ulusal grev için görünürde bir çözüm olmadığını açıkladı. Sendika Başkanı Mario Aguilar, dün Santiago'da yapılan yürüyüşü başarılı ve geniş katılımlı olduğunu söyledi. Organizatörlerin beklentilerinin üzerine çıkıldığını ve 45 binden fazla katılımcıya ulaştıklarını iddia etti. Aguilar, grevin başlangıcından beri öğretmenlerin konuşma ve anlaşma isteğinde olduğunu ama hükümeti uzlaşma konusunda çekimser davranmakla suçladı.

Eğitim Bakanı Marcela Cubillas Sigall sessiz kalmaya devam ederken, Bakan Yardımcısı Raul Figueroa yalnızca öğretmenlerin sınıflara dönmesini beklediğini ve faaliyetleriyle ülkeyi felç ettiklerini belirtti. Öğretmenler ise bu açıklama karşısına yapıcı bir adım atılmaması durumunda, grevin önümüzdeki haftada da devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan öğrenciler de öğretmenlerine destek vermek için sokaklara çıkarak, protesto gösterilerine katıldı. Hükümetin kamu eğitiminden tamamen çekilmeyi düşünmesi ve özel eğitime destek vermesi ayrıca devlet okullarına olan ödenekleri azaltmayı düşürmesi de öğretmen grevinin en önemli nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Öğretmenler ise hükümet yetkililerinin iddia ettiklerinin aksine art arda maaş zammı talep etmediklerinde ısrar ediyor. Öncelikle çalışma koşullarında iyileştirmeler, ayrıca tarih ve deden eğitimi derslerinin zorunlu programdan çıkarılmasına da tepki veriyorlar. Grevde olan öğretmenler ayrıca polisin kendilerine, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla saldırdığını iddia ederek, mağdur edildikleri konusunda da ısrarcılar.

Kaynak: İHA