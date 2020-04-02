Silifke'de çilek hasadı başladı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, çileğin açıkta hasadına başlandı.

İlçedeki Atayurt Mahallesi'nde, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar'ın bahçesinde, çilek hasadı yapıldı. Koronavirüs nedeniyle hijyenik koşullarda üretime devam ettiklerini belirten Kaynar, "Çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Türkiye ihracatının yüzde 65'ini ve Türkiye'de çilek üretiminin yüzde 35'ini biz sağlıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle işçiler için de her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Kaynar, "Bizim için işçilerimizin sağlığı da önemli. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Şu an hijyen kurallarına uyarak hasadımızı yapıyoruz. En yüksek C vitamini çilektedir. Bilimsel olarak kanıtlandı. Yüzde 65 ve 70 oranında C vitamini bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kesinlikle bol bol çilek tüketmenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA