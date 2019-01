Silifke’de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Silifke Kaymakamlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele eğitimi özellikle velilerin yoğun katımlıyla gerçekleşti.

Silifke Kaymakamlığı ve EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), "Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığının Zararları" konferansına Silifke Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve veliler katıldı. Eğitimde madde bağımlılığından bağımlı olan kişinin özelliklerine, bağımlılık yapan maddelerden şüpheli yerlere, maddelerin sokak adlarından o piyasada kullanılan dile kadar birçok konuda bilgi verildi.

Konferansta madde bağımlılığına her şeyin bir kereyle başladığını ve ansızın yoksunluk krizi noktasına gelinebileceği vurgulayan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Komiseri Fikret Özlü, "Beyni olan her canlının bağımlılık potansiyeli vardır. Bağımlılık ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bağımlılık döngüsü öyle bir şey ki, kişi ya maddeyi kullanacaktır ya da tedavi amaçlı ilaç kullanacaktır. Bağımlılık ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bu kısır döngüde her defasında kullanılan madde miktarı artmıştır ve kullanılan zaman arası kısalmıştır. Bu durumda bağımlı, madde parasını bulabilmek için her şeyi göze alır" diye konuştu.

Çok masum bir bitkinin bir zehre nasıl dönüştüğünü, madde bağımlılarının hangi mekanlarda ve ortamlarda arkalarında ne gibi kanıtlar ve eşyalar bıraktıklarını, bu düzeneklerin ne anlama gediğini anlatan Özlü, katılımcıları uyararak dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özlü, "Yapılan ihbarlarda kesinlikle isim, telefon numarası gibi kişisel her hangi bir bilgi açıklanmaz. Kesinlikle isminiz geçmez. Eğer şahıs 18 yaşından küçükse,veya 18 yaşından büyük ama akli dengesi yerinde değil ya da kendi kararlarını alamıyorsa ailesi tarafından tedavi merkezine götürülür. Şayet şahıs 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerindeyse tedavi merkezine gidip, tedavi olmak istemediğini söylerse kesinlikle tedavi sürecine girilmez. Ayrıca 18 yaşından büyük, akli dengesi yerinde fakat kullandığı veya kullanmadığı zaman, kendisine veya çevresindekilere zarar veriyorsa, mahkeme kararıyla tedavi merkezine gönderilir" dedi.

