Şilin ne demek, TDK'ya göre Şilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şilin ne demek? Şilin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şilin kelimesi. Peki şilin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şilin nedir, şilin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞİLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şilin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şilin kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre şilin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avusturya para birimi

- Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Kenya, Somali ve Uganda para birimi

- İngiliz lirasının yirmide biri olan para

