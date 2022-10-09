Silindir Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Silindir Ütücü görev tanımı nedir, Silindir Ütücü ne iş yapar, Silindir Ütücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Silindir Ütücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Silindir Ütücü Tanımı;

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Silindir Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Silindir Ütücü Maaşları

Silindir Ütücü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Silindir Ütücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silindir Ütücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8157.06

Meslek Adı :

Silindir Ütücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırhane Ve Kuru Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Perde, çarşaf, masa örtüsü , yastık kılıfı vb. kumaş ürünleri silindir ütüde ekip çalışması ile ütüleme işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Silindir ütücü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Silindir ütünün tüm teknik kısımlarını kontrol ederek, ısı, basınç ve buhar ayarlarını yapmak,

b) Ütülenecek çamaşırları silindir ütüye hazırlayıp , ütülemek

c) Yırtılmış ve lekeli çamaşırları ayırmak,

d) Ütülenmiş çamaşırları cins ve renklerine göre katlayarak raflara yerleştirmek,

e) İş bitiminde silindir ütünün ve kullandığı diğer aletlerin günlük bakım ve temizliğini yapmak,

f) Çalışma alnının temizlik ve düzenini sağlamak,V vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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