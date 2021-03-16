Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?
Şili'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Şili'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Şili hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Şili, resmi adıyla Şili Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir ülkedir. Doğuda And Dağları ile batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklindedir.Şili kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, doğuda Arjantin ve güneyde Drake Boğazı ile sınırlandırılmıştır. Okyanusya'daki Juan Fernández, Isla Salas y Gómez, Desventuradas ve Paskalya adaları Şili'ye bağlıdır.
Şili'nin Başkenti?
“Santiago” şehri Şili'nin başkentidir.
Şili'nin Para Birimi Nedir?
“Şili Pezosu” Şili'nin para birimidir.
Şili'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Şili'nin telefon alan kodu : + 56
Şili'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Şili
Şili'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Santiago
Şili'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Chile
Şili'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Santiago
Şili'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca