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Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

Şili'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Şili'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Şili hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

Şili, resmi adıyla Şili Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir ülkedir. Doğuda And Dağları ile batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklindedir.Şili kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, doğuda Arjantin ve güneyde Drake Boğazı ile sınırlandırılmıştır. Okyanusya'daki Juan Fernández, Isla Salas y Gómez, Desventuradas ve Paskalya adaları Şili'ye bağlıdır.

Şili'nin Başkenti?

“Santiago” şehri Şili'nin başkentidir.

Şili'nin Para Birimi Nedir?

“Şili Pezosu” Şili'nin para birimidir.

Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

Şili'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Şili'nin telefon alan kodu : + 56

Şili'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Şili

Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

Şili'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Santiago

Şili'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Chile

Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

Şili'nin İngilizce Başkent Telaffuzu 

Santiago

Şili'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

Şili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Şili'nin Bayrağı Nasıldır?

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