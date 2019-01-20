Şili’nin Coquimbo şehrinde 6.7 büyüklüğünde deprem
Şili'nin Coquimbo şehrinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Şili'nin Coquimbo şehrinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Şili'nin Coquimbo şehrinde yerin 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde, iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Merkez üssünün Coquimbo şehrinin Tongoy ilçesi olan depremin yerin 50 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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