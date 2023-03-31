Silivri de zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de aralarında cezaevi personellerini de taşıyan çok sayıda araç birbirine girdi. 28 kişi yaralanırken 1 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

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Silivri de zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!

İlk belirlemeler göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

KAZA NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAKLIK YAŞANIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Silivri de zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!Silivri de zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!

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