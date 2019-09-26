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Silivri Devlet Hastanesi’nin bahçesine çadır kuruldu

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu.

Silivri Devlet Hastanesi’nin bahçesine çadır kuruldu

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastanenin bahçesine çadır kuruldu. Ayrıca hastanenin yanına tedbir amaçlı ambulans helikopter indi.

Kaynak: İHA

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