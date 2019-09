“Silivri Marmara depreminin ayak sesidir”

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Silivri açıklarında meydana gelen depremin beklenen Marmara depreminin ayak sesleri olduğunu söyledi.

Marmara denizinin Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulunan Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, "Bu depremi doğru okumak lazım. Silivri açıklarındaki yaşanan deprem beklenen Marmara depreminin ayak sesleridir. Ben buradayım diye bize hatırlattı. Bu depremin 3.0 -3.5 büyüklüğüne yakın artçıları ya da kendi büyüklüğünde başka bir deprem olabilir. Olursa da şaşırtıcı olmamalıdır. Buradaki fay hattının 7.0 ya da 7.5 büyüklüğünde bir deprem üreteceği konusunda herkes hemfikir. Bu bölgede yaşanan depremlerin periyodik hareketliliğine bakıldığında her an bir deprem olabilir demek mümkün. Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve özellikle riskli bölgelerde yapıların bir an önce zeminle uyumlu hale getirilmesi lazım. Kentsel dönüşüm master planları hazırlayarak şehirler riskli alanlarda ada veya mahalle bazında dönüşüme gitmelidir" dedi.

Depremin Yalova açısından önemine de vurgu yapan Kendir, "Yalova'da acilen bir kentsel dönüşüm master hlanı yapılmalı ve riskli bölgelerde binalar zeminle uyumlu hale getirilmelidir. Yaşanması beklenen Marmara depreminin Yalova'da ağırlıklı olarak sahil bölgelerindeki evleri etkileyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA